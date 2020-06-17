В Брянске рассказали, как пройдет Парад Победы
Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, как пройдет Парад Победы 24 июня.
О подготовке говорили на заседании Совета при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе.
В Брянской области проведут торжественный марш войск Брянского территориального гарнизона с привлечением вооружения и военной техники. Также в строю пройдут сотрудники федеральных органов исполнительной власти Брянской области и юнармейцы, сообщают в пресс-службе правительства Брянской области.
Также в этот день в Брянске пройдут торжественные акции, посвященные юбилею Великой Победы.
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ИСТОЧНИК KP.RU