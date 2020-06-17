2020-06-17T16:14:41+03:00
Общество

Историю истощенной брянской девочки расскажут в "Пусть говорят"

Передача выйдет в эфир в среду, 17 июня
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, Инна Мухина.Фото: vk.com, Инна Мухина.
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История истощенной семилетней брянской девочки Ирины покажут на Первом канале. Выпуск передачи "Пусть говорят" выйдет в среду, 17 июня.

Замученного ребенка нашли в частом доме в переулке Флотском. Там жила многодетная семья. Двое детей уже выросли, четверо несовершеннолетних. На приемную мать завели уголовное дело за истязание ребенка и неисполнение родительских обязанностей. Ответственность грозит и начальнице группы опеки и попечительства Брянской городской администрации.

При поступлении в больницу Ирина весила девять килограммов, не могла ходить и даже стоять на ножках. На ногах у нее были следы обморожения. Ребенок не разговаривает, не умеет обслуживать себя. Девочка уже набрала три килограмма, научилась держать ложку, учится ходить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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