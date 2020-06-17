Николай Лучкина назначили заместителем губернатора Брянской области

17 Июнь 2020 2020-06-17T15:30:48+03:00

Только сегодня стало известно, что Николай Лучкин покидает пост главы администрации Жуковского района. Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области

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Николай Лучкин занял пост заместителя губернатора. Он будет временно курировать промышленность, транспорт, связь. Информация об этом появилась на сайте правительства региона.

Николай Лучкин занял место Александра Жигунова, который написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Напомним, только сегодня стало известно, что Николай Лучкин покидает пост главы администрации Жуковского района. Он написал заявление об отставке по собственному желанию. Его одобрили депутаты райсовета.

Николай Лучкин возглавил администрацию Жуковского района только в конце ноября прошлого года. За полгода до этого его назначили главой Володарского района Брянска. А еще раньше он занимал пост главы Новозыбковского района. Но покинул его после того, как объединили город и район.

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ИСТОЧНИК KP.RU