2020-06-17T15:03:59+03:00
Общество

В Брянской области введут противопожарный режим

В ближайшее время ожидают жару и отсутствие дождей
Мария Дедкова
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Инспекторы усилили патрулирование лесов.Инспекторы усилили патрулирование лесов.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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В Брянской области введут противопожарный режим. Росгидромет и Авиалесоохрана прогнозируют в ближайшие дни засуху. Это приводит к вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах.

Брянцев призывают быть особенно осторожными и не разводить костры.

В управлении лесами напомнили, что нарушителям грозит штраф от 4 до 500 тысяч рублей.

Инспекторы усилили патрулирование лесов.

ВАЖНО

В случае обнаружения возгорания в лесу или вблизи леса сообщайте в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 64-24-80, на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00, а также через мобильное приложение «Берегите лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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