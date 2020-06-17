В Брянской области введут противопожарный режим
В Брянской области введут противопожарный режим. Росгидромет и Авиалесоохрана прогнозируют в ближайшие дни засуху. Это приводит к вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в лесах.
Брянцев призывают быть особенно осторожными и не разводить костры.
В управлении лесами напомнили, что нарушителям грозит штраф от 4 до 500 тысяч рублей.
Инспекторы усилили патрулирование лесов.
ВАЖНО
В случае обнаружения возгорания в лесу или вблизи леса сообщайте в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 64-24-80, на горячую линию лесной охраны 8-800-100-94-00, а также через мобильное приложение «Берегите лес».
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ИСТОЧНИК KP.RU