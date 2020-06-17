В Брянске ведут ремонт улицы Бурова
В Брянске продолжается ремонт улицы Бурова. Ее протяженность составляет 1,8 километра, стоимость работ — 43,5 миллиона рублей.
В рамках капитального ремонта здесь обновят дорожное полотно, тротуары, обустроят остановки.
- Сейчас на проезжей части на 95% выполнена укладка нижнего слоя асфальта, подрядчик ведет монтаж бордюрного камня, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Готовность тротуаров составляет около 60%. Также на объекте продолжается обустройство заездных карманов.
А вот уличное освещение на улице Бурова сделали еще в 2017 году.
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ИСТОЧНИК KP.RU