В Брянске ведут ремонт улицы Бурова

17 Июнь 2020 2020-06-17T14:08:47+03:00

В рамках капитального ремонта здесь обновят дорожное полотно, тротуары, обустроят остановки. Фото: пресс-служба Брянской городской администрации

Изменить размер текста: A A

В Брянске продолжается ремонт улицы Бурова. Ее протяженность составляет 1,8 километра, стоимость работ — 43,5 миллиона рублей.

В рамках капитального ремонта здесь обновят дорожное полотно, тротуары, обустроят остановки.

- Сейчас на проезжей части на 95% выполнена укладка нижнего слоя асфальта, подрядчик ведет монтаж бордюрного камня, - говорят в пресс-службе Брянской городской администрации. - Готовность тротуаров составляет около 60%. Также на объекте продолжается обустройство заездных карманов.

А вот уличное освещение на улице Бурова сделали еще в 2017 году.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU