В Локте на озере утонул 19-летний парень
Трагедия случилась во вторник, 16 июня
Фото: vk.com, "Локоть-инфо".
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В брянском поселке Локоть утонул 19-летний парень на озере Октябрьское. Трагедия случилась около восьми часов вечера во вторник, 16 июня. О ней написали в местном сообщение в социальных сетях.
По словам очевидцев, молодой человек купался на не оборудованном пляже.
Официальной информации о ЧП пока не поступало.
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ИСТОЧНИК KP.RU