2020-06-17T13:55:13+03:00
Происшествия

В Локте на озере утонул 19-летний парень

Трагедия случилась во вторник, 16 июня
Марина АНТОНОВА
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Фото: vk.com, "Локоть-инфо".Фото: vk.com, "Локоть-инфо".
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В брянском поселке Локоть утонул 19-летний парень на озере Октябрьское. Трагедия случилась около восьми часов вечера во вторник, 16 июня. О ней написали в местном сообщение в социальных сетях.

По словам очевидцев, молодой человек купался на не оборудованном пляже.

Официальной информации о ЧП пока не поступало.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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