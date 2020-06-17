2020-06-17T13:41:35+03:00
Общество

В Брянске девушка незаконно получила пособие в 57 тысяч рублей

На горожанку завели уголовное дело
Мария Дедкова
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Тайком сменившая место проживания девушка незаконно получила 57 тысяч рублей.Тайком сменившая место проживания девушка незаконно получила 57 тысяч рублей.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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На жительницу Брянска завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат.

Тайком сменившая место проживания девушка незаконно получила 57 тысяч рублей.

Как установили полицейские, еще шесть лет назад она переехала в Новозыбковский район, где оформила получение на себя и новорожденного социальных пособий. Через некоторое время девушка вернулась в Брянск, «забыв» уведомить об этом контролирующие органы.

- Подозреваемая призналась в нарушении закона, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - А также полностью возместила причиненный ущерб.

Однако от уголовного дела ее это не спасло.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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