В Брянске девушка незаконно получила пособие в 57 тысяч рублей
На жительницу Брянска завели уголовное дело за мошенничество при получении выплат.
Тайком сменившая место проживания девушка незаконно получила 57 тысяч рублей.
Как установили полицейские, еще шесть лет назад она переехала в Новозыбковский район, где оформила получение на себя и новорожденного социальных пособий. Через некоторое время девушка вернулась в Брянск, «забыв» уведомить об этом контролирующие органы.
- Подозреваемая призналась в нарушении закона, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области. - А также полностью возместила причиненный ущерб.
Однако от уголовного дела ее это не спасло.
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ИСТОЧНИК KP.RU