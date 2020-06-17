Жительница Новозыбкова пойдет под суд за взятку преподавателю колледжа
За 49 тысяч рублей замдиректора пообещала выпустить готового специалиста
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Жительницу Новозыбкова ждет суд за дачу взятки замдиректора строительного колледжа.
По версии следствия, женщина хотела сделать из мужа специалиста без его лишних усилий, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Женщина перевела на карту преподавателю 49 тысяч рублей. Мужчина мог не ходить на лекции, практики, зачеты и сдавать экзамены. Студент мог просто получить диплом.
Но аферу провернуть не удалось.
Теперь женщина ждет суда.
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ИСТОЧНИК KP.RU