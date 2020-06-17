В Брянской области уменьшился коэффициент распространения коронавируса

17 Июнь 2020 2020-06-17T12:31:52+03:00

Две недели он стабильно держится ниже единицы

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В Брянской области коэффициент распространения коронавирусной инфекции остается меньше единицы. По состоянию на 17 июня он равен 0,95 пунктам. Днем ранее был — 0,98. Это дает надежду на продолжение поэтапного снятия ограничений, связанных с эпидемией.

По сообщению оперштаба, за сутки в Брянской области выявлено 87 новых случаев заболевания. Выздоровели 75 пациентов. Всего в области с начала эпидемии подтверждено 5720 случаев заболевания. С болезнью справились 3836 человек. За все время скончались 32 заболевших.

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ИСТОЧНИК KP.RU