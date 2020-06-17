В Брянске за упавшую на годовалую девочку ветку осудят замдиректора парка
В Брянске за упавшую на годовалую девочку ветку осудят заместителя директора парков. ЧП случилось 21 августа прошлого года. Родители гуляли с малышкой в парке железнодорожников в Фокинском районе. Девочку госпитализировали с травмой головы.
Уголовное дело завели на заместителя директора «Городского объединения парков культуры и отдыха». Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.
По версии следствия, сотрудник плохо осмотрел деревья во время комиссии. Поэтому от ствола тополя отломилась засохшая ветка. И ребенок получил травмы.
Расследование уголовного дела завершили. В ближайшее время его направят в суд.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU