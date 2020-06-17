2020-06-17T11:37:34+03:00
Происшествия

В Брянске за упавшую на годовалую девочку ветку осудят замдиректора парка

ЧП случилось в августе прошлого года
Марина АНТОНОВА
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Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации.
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В Брянске за упавшую на годовалую девочку ветку осудят заместителя директора парков. ЧП случилось 21 августа прошлого года. Родители гуляли с малышкой в парке железнодорожников в Фокинском районе. Девочку госпитализировали с травмой головы.

Уголовное дело завели на заместителя директора «Городского объединения парков культуры и отдыха». Его обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности, совершенном вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, сообщают в пресс-службе СУ СКР по Брянской области.

По версии следствия, сотрудник плохо осмотрел деревья во время комиссии. Поэтому от ствола тополя отломилась засохшая ветка. И ребенок получил травмы.

Расследование уголовного дела завершили. В ближайшее время его направят в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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