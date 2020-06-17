17 Июнь 2020 2020-06-17T10:34:45+03:00

Бабушка две недели пролежала в коронавирусном госпитале в Брянске

Изменить размер текста: A A

Брянская пенсионерка умерла через час после выписки из больницы. 72-летнюю жительницу Злынки похоронили 11 июня. До этого женщина две недели пролежала в коронавирусном госпитале в Брянской областной больнице.

Родственники приехали забрать бабушку 9 июня. По их словам, она выглядела гораздо хуже, чем при поступлении в медицинское учреждение. Пенсионерка умерла в машине по дороге домой в Злынку.

Женщина плохо себя чувствовала с начала мая. В апреле в районной больнице она лечилась от гипертонии. Дочь пенсионерки на майские праздники при ехала к матери, сообщает "Городской". Она по образованию медик, поэтому лечились своими силами. 8 мая пенсионерке стало хуже, ее отвезли в Новозыбковскую районную больницу. Тест на covid-19 был отрицательным. Пациентку отправили лечиться дома. 22 мая контрольная компьютерная томография показала изменения в легких. Поэтому женщину отправили в Брянск. Здесь тест на коронавирус оказался положительным. Бабушка пролежала в больнице две недели.

В заключении указано, что смерть наступила из-за легочного отека, который случился из-за болезни сердца.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU