В Клинцах 27 июня проведут фестиваль "Славянское единство-2020"
В Клинцах 27 июня проведут международный фестиваль "Славянское единство-2020". Организаторы сообщают, что многие события пройдут в онлайн-формате. В этом году фестиваль посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщают в пресс-службе департамента культуры Брянской области.
Брянская библиотека имени Тютчева открыла виртуальную выставку «Тема славянского единства в творчестве Федора Тютчева». 25 июня в 11.00 пройдет конференция по скайпу изобретателей Брянска и Донецка «Будущее изобретательства: инновационная деятельность молодежи». 26 июня в то же время состоится круглый стол в формате онлайн. В нем будут участвовать библиотекари из Минска, Луганска и Донецка.
Какие мероприятия пройдут 27 июня в Клинцах, не сообщают. Но город выбрали в качестве основной площадки фестиваля. В Брянской области пока действует запрет на проведение массовых мероприятий.
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ИСТОЧНИК KP.RU