В Брянске у вокзала уберут дорогу между фонтаном и сквером

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:21:06+03:00

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В Володарским районе Брянска уберут дорогу между фонтаном на площади и сквером. Это сделают в рамках капитального ремонта, который пройдет здесь в этом году.

16 июня власти на торгах выбрали подрядчика. Аукцион выиграла та же фирма, что и предлагала проект реконструкции общественной территории. Стоимость муниципального контракта составила 49 миллионов рублей, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На площади установят новый фонтан. В центре георгиной будет красоваться земной шар. Зимой он будет подсвечиваться, чтобы горожанам было не скучно, когда фонтан не работает.

В сквере посадят 22 новых дерева. Обновят тротуарную плитку, установят урны, лавочки, фонари и видеонаблюдение.

Все работы должны быть выполнены за 110 дней с момента подписания контракта.

По кольцу вокруг фонтана ходил, в основном, общественный транспорт. Как будет организовано движение на привокзальной площади после ремонта, не сообщают.

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ИСТОЧНИК KP.RU