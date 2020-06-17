В Брянске с начала года собаки покусали больше 300 горожан

17 Июнь 2020 2020-06-17T08:03:56+03:00

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В Брянске с начала года больше 300 горожан пострадали от укусов собак. За пять месяцев столько человек обратились только в одну поликлинику - №4 в Советском районе. Об этом рассказал заведующий травматолого-ортопедического отделения Сергей Дронов в интервью ГТРК "Брянск".

По словам врача, с каждым годом число пострадавших от укусов животных растет. В десяти процентах случаев на человека нападают дикие звери. Остальные распределяются между домашними и бродячими собаками.

В Брянске на Новом городке ночью 12 июня обнаружили тело 45-летней женщины. По версии следствия, ее насмерть загрызли собаки. Уголовное дело завели по факту невыполнения служебных обязанностей теми, кто должен следить за бездомными животными в Брянске.

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ИСТОЧНИК KP.RU