2020-06-17T07:51:47+03:00
Политика

Николай Лучкин покинул пост главы администрации Жуковского района

Он написал заявление по собственному желанию
Марина АНТОНОВА
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Фото: Администрация Жуковского района.Фото: Администрация Жуковского района.
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Николай Лучкин покинул пост главы администрации Жуковского района. Он написал заявление об отставке по собственному желанию. Его одобрили депутаты райсовета, сообщает ГТРК "Брянск".

Временно исполнять обязанности главы поручили Олегу Воронину. Он работал первым заместителем Лучника.

Напомним, Николай Лучкин возглавил администрацию Жуковского района только в конце ноября прошлого года. За полгода до этого его назначили главой Володарского района Брянска. А еще раньше он заминал пост главы Новозыбковского района. Но покинул его после того, как объединили город и район.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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