Жители Брянска просят запустить фонтан в Майском парке
Жители Брянска просят запустить фонтан в Майском парке. Он появился здесь в прошлом году после ремонта. Струи воды бьют из-под земли. В жаркую погоду дети бегают между ними.
Но этим летом фонтан пока остается накрытым настилом. Фотографию, сделанную в парке во вторник, 16 июня, опубликовали в социальных сетях.
Все остальные фонтаны в Брянске уже начали работать. Возле них приятно проводить время в жару. В регионе до 20 июня обещают аномальную погоду. Температура превысит норму на 7-9 градусов.
К тому же, в Брянске перестал действовать режим самоизоляции. Поэтому горожане могут отправится на прогулки в парки.
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ИСТОЧНИК KP.RU