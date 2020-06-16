2020-06-16T18:10:21+03:00
Общество

Жители Брянска просят запустить фонтан в Майском парке

Он пока остается законсервированным после зимы
Марина АНТОНОВА
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Фото: "Типичный Брянск".Фото: "Типичный Брянск".
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Жители Брянска просят запустить фонтан в Майском парке. Он появился здесь в прошлом году после ремонта. Струи воды бьют из-под земли. В жаркую погоду дети бегают между ними.

Но этим летом фонтан пока остается накрытым настилом. Фотографию, сделанную в парке во вторник, 16 июня, опубликовали в социальных сетях.

Все остальные фонтаны в Брянске уже начали работать. Возле них приятно проводить время в жару. В регионе до 20 июня обещают аномальную погоду. Температура превысит норму на 7-9 градусов.

К тому же, в Брянске перестал действовать режим самоизоляции. Поэтому горожане могут отправится на прогулки в парки.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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