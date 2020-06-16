В Брянске прошла вторая репетиция Парада Победы

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:50:43+03:00

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В Брянске 16 июня прошла вторая репетиция Парада Победы. Фотографии с нее сделали пользователи и опубликовали в социальных сетях. Они отметили, что участники были в масках, несмотря на жару.

Заключительная репетиция шествия состоится в четверг, 18 июня. В это время в первой половине дня закрывают парковку у площади Воинской Славы.

Парад Поколений пройдет в Брянске в среду, 24 июня. Будут ли пускать на него зрителей, не известно. В Брянской области на массовые мероприятия действуют ограничения из-за коронавируса. Их снимут самыми последними - на третьем этапе.

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ИСТОЧНИК KP.RU