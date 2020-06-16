2020-06-16T17:29:27+03:00
Общество

В Клинцах не приостановили работы в здании бывшего техникума

Чиновники до сих пор не выяснили, является ли здание памятником архитектуры
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Фото: vk.com, Алина Коленченко.Фото: vk.com, Алина Коленченко.
Изменить размер текста:

В Клинцах не приостановили работы в здании бывшего текстильного техникума на улице Пушкина. Чиновники так и не выяснили, является ли объект памятником архитектуры. Если да, то работы должна проводить только организация, имеющая лицензию Министерства культуры. Проект реставрации должен быть согласован в управлении по охране и сохранению культурного наследия Брянской области. Но всего этого не сделали.

Активные работы в здании проходили в понедельник, 15 июня. Официально никто их не приостанавливал до выяснения всех обстоятельств.

Чиновники на словах пообещали сохранить фасад здания. Правда, не ясно, попадает под охрану только фасад или здание целиком. Внутри техникум переделают под "Кванториум". Обещали сохранить и старинную лестницу внутри.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ринуться в будущее или сохранить прошлое? Жители Клинцов борются за исторический облик здания текстильного техникума, в котором планируют открыть детский технопарк.

В Клинцах разгорелся скандал. 1 июня в городе начался ремонт дома №24 на улице Пушкина. Здесь собираются открыть детский технопарк «Кванториум». Но проект реставрации старинного здания не понравился местным жителям. Мы попытались разобраться, сохранят ли уникальное строение. Подробнее...

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Брянска просят запустить фонтан в Майском парке
В Брянске прошла вторая репетиция Парада Победы
В Брянске прошел тест-драйв мусоровоз из Смоленска
В Клинцах не приостановили работы в здании бывшего техникума
В Брянске сообщили о платном проходе на пляж озера ДСК
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
В Бежице на Литейном мосту смонтировали почти половину балок
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
Житель Брянска сдал арендованную иномарку на металлолом
В Брянской области прекращают работу два коронавирусных госпиталя
В Брянской области коронавирусом заболели 85 человек
Пьяный брянец до смерти избил жену
Брянских чиновников заставят проверить общежитие в Фокино
Жителю Карачева грозит до 15 лет колонии за убийство парня сестры
В Брянской области установился третий класс пожарной опасности
В Брянске на улице Литейной разбился мотоциклист