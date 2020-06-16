В Клинцах не приостановили работы в здании бывшего техникума

16 Июнь 2020 2020-06-16T17:29:27+03:00

Чиновники до сих пор не выяснили, является ли здание памятником архитектуры

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В Клинцах не приостановили работы в здании бывшего текстильного техникума на улице Пушкина. Чиновники так и не выяснили, является ли объект памятником архитектуры. Если да, то работы должна проводить только организация, имеющая лицензию Министерства культуры. Проект реставрации должен быть согласован в управлении по охране и сохранению культурного наследия Брянской области. Но всего этого не сделали.

Активные работы в здании проходили в понедельник, 15 июня. Официально никто их не приостанавливал до выяснения всех обстоятельств.

Чиновники на словах пообещали сохранить фасад здания. Правда, не ясно, попадает под охрану только фасад или здание целиком. Внутри техникум переделают под "Кванториум". Обещали сохранить и старинную лестницу внутри.

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ИСТОЧНИК KP.RU