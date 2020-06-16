В Брянске сообщили о платном проходе на пляж озера ДСК
В Брянске сообщили о добровольном взносе для проезда на озеро ДСК. Он составляет 50 рублей. Фотографии контроль-пропускного пункта опубликовали в социальных сетях. Автор написал, что платным является даже проход к берегу.
- Отдыхали на пляже на прошлой неделе, - рассказала "КП" жительница города Светлана. - Ничего никому не платили. Аренда беседок, действительно, стоит денег. Но купаться и загорать можно было бесплатно. Возможно, что-то изменилось.
На озере нет официального пляжа. Многие места отдыха у воды в Брянске в этом году затопило из-за подъема уровня воды в Десне. Под воду ушел Бежицкий пляж и часть Володарского. Кроме того, купальный сезон не открыли из-за коронавируса.
Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова в интервью ГТРК "Брянск" заявила, что вода не везде подходит для купания. По каким показателям есть отклонения от нормы и на каких пляжах - не уточнила.
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ИСТОЧНИК KP.RU