В Брянске сообщили о платном проходе на пляж озера ДСК

16 Июнь 2020 2020-06-16T16:39:32+03:00

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В Брянске сообщили о добровольном взносе для проезда на озеро ДСК. Он составляет 50 рублей. Фотографии контроль-пропускного пункта опубликовали в социальных сетях. Автор написал, что платным является даже проход к берегу.

- Отдыхали на пляже на прошлой неделе, - рассказала "КП" жительница города Светлана. - Ничего никому не платили. Аренда беседок, действительно, стоит денег. Но купаться и загорать можно было бесплатно. Возможно, что-то изменилось.

На озере нет официального пляжа. Многие места отдыха у воды в Брянске в этом году затопило из-за подъема уровня воды в Десне. Под воду ушел Бежицкий пляж и часть Володарского. Кроме того, купальный сезон не открыли из-за коронавируса.

Главный санитарный врач Брянской области Людмила Трапезникова в интервью ГТРК "Брянск" заявила, что вода не везде подходит для купания. По каким показателям есть отклонения от нормы и на каких пляжах - не уточнила.

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ИСТОЧНИК KP.RU