2020-06-16T15:15:13+03:00
Общество

В Бежице на Литейном мосту смонтировали почти половину балок

Работу идут не смотря на подъем уровня воды в Десне
Марина АНТОНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Бежицком районе Брянска на новой части Литейного моста смонтировали 40 из 99 балок. Еще четыре строители уложат в течение дня.

Работы на объекте ведут несмотря на то, что уровень Десны сильно поднялся. Для движения рабочих и техники подсыпали грунт. Некоторые подготовительные работы приходится выполнять ночью, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На строительство нового Литейного моста выделили 450 миллионов рублей. Контракт рассчитан до конца 2021 года. Но движение по новой части обещали открыть уже 20 августа.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Брянска просят запустить фонтан в Майском парке
В Брянске прошла вторая репетиция Парада Победы
В Брянске прошел тест-драйв мусоровоз из Смоленска
В Клинцах не приостановили работы в здании бывшего техникума
В Брянске сообщили о платном проходе на пляж озера ДСК
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
В Бежице на Литейном мосту смонтировали почти половину балок
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
ВТБ нарастил объем продаж автокредитов в три раза
Житель Брянска сдал арендованную иномарку на металлолом
В Брянской области прекращают работу два коронавирусных госпиталя
В Брянской области коронавирусом заболели 85 человек
Пьяный брянец до смерти избил жену
Брянских чиновников заставят проверить общежитие в Фокино
Жителю Карачева грозит до 15 лет колонии за убийство парня сестры
В Брянской области установился третий класс пожарной опасности
В Брянске на улице Литейной разбился мотоциклист