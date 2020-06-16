В Бежице на Литейном мосту смонтировали почти половину балок

16 Июнь 2020 2020-06-16T15:15:13+03:00

Работу идут не смотря на подъем уровня воды в Десне

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В Бежицком районе Брянска на новой части Литейного моста смонтировали 40 из 99 балок. Еще четыре строители уложат в течение дня.

Работы на объекте ведут несмотря на то, что уровень Десны сильно поднялся. Для движения рабочих и техники подсыпали грунт. Некоторые подготовительные работы приходится выполнять ночью, сообщают в пресс-службе Брянской городской администрации.

На строительство нового Литейного моста выделили 450 миллионов рублей. Контракт рассчитан до конца 2021 года. Но движение по новой части обещали открыть уже 20 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU