В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса
В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса. На 16 июня он составляет 0,94. Этот показатель определяет, сколько в среднем человек заразил инфицированный.
На днях коэффициент распространения коронавируса в регионе приблизился к единице. Но все же не преодолел этот барьер. Чтобы снять первые ограничения, необходимо было, чтобы показатель несколько дней был меньше единицы. Когда это условие выполнили, самоизоляцию на Брянщине отменили.
На 16 июня в Брянской области зарегистрировали 85 заболевших, 73 пациента выздоровели за то же время.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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