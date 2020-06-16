16 Июнь 2020 2020-06-16T14:23:40+03:00

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В Брянской области снизился коэффициент распространения коронавируса. На 16 июня он составляет 0,94. Этот показатель определяет, сколько в среднем человек заразил инфицированный.

На днях коэффициент распространения коронавируса в регионе приблизился к единице. Но все же не преодолел этот барьер. Чтобы снять первые ограничения, необходимо было, чтобы показатель несколько дней был меньше единицы. Когда это условие выполнили, самоизоляцию на Брянщине отменили.

На 16 июня в Брянской области зарегистрировали 85 заболевших, 73 пациента выздоровели за то же время.

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ИСТОЧНИК KP.RU