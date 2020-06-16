Житель Брянска сдал арендованную иномарку на металлолом

16 Июнь 2020 2020-06-16T12:27:56+03:00

Мужчину будут судить по статье "Присвоение или растрата"

Изменить размер текста: A A

Жителя Брянска будут судить за то, что сдал арендованную иномарку на металлолом. Мужчине предъявили обвинение по статье "Присвоение или растрата".

Заявление в полицию написала 33-летняя жительница Володарского района. Она рассказала, что сдала в прошлом году свою машину "Дэу Нексия" в аренду. В оговоренный срок наниматель не внес плату за аренду и перестал отвечать на телефон.

Полицейские выяснили, что 30-летний мужчина сдал машину на металлолом. Иномарку успели изъять. Автомобиль вернули законной владелице.

- Санкция по статье предусматривает до пяти лет колонии, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU