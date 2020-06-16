2020-06-16T12:27:56+03:00
Происшествия

Житель Брянска сдал арендованную иномарку на металлолом

Мужчину будут судить по статье "Присвоение или растрата"
Марина АНТОНОВА
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Жителя Брянска будут судить за то, что сдал арендованную иномарку на металлолом. Мужчине предъявили обвинение по статье "Присвоение или растрата".

Заявление в полицию написала 33-летняя жительница Володарского района. Она рассказала, что сдала в прошлом году свою машину "Дэу Нексия" в аренду. В оговоренный срок наниматель не внес плату за аренду и перестал отвечать на телефон.

Полицейские выяснили, что 30-летний мужчина сдал машину на металлолом. Иномарку успели изъять. Автомобиль вернули законной владелице.

- Санкция по статье предусматривает до пяти лет колонии, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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