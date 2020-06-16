Житель Брянска сдал арендованную иномарку на металлолом
Жителя Брянска будут судить за то, что сдал арендованную иномарку на металлолом. Мужчине предъявили обвинение по статье "Присвоение или растрата".
Заявление в полицию написала 33-летняя жительница Володарского района. Она рассказала, что сдала в прошлом году свою машину "Дэу Нексия" в аренду. В оговоренный срок наниматель не внес плату за аренду и перестал отвечать на телефон.
Полицейские выяснили, что 30-летний мужчина сдал машину на металлолом. Иномарку успели изъять. Автомобиль вернули законной владелице.
- Санкция по статье предусматривает до пяти лет колонии, - говорят в пресс-службе УМВД России по Брянской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU