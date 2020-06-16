В Брянской области прекращают работу два коронавирусных госпиталя

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:31:28+03:00

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В Брянской области два коронавирусных госпиталя закрываются. Здесь возвращаются к плановой работе.

Один из них оборудован на базе Брянской районной больницы, второй - в стенах Брянской городской больницы №2. Из медучреждений выписывают и переводят последних пациентов, после чего в зданиях будет проведена полная санобработка, сообщает ГТРК "Брянск".

Напомним, в регионе коронавирусом заболели еще 95 человек. На 16 июня в регионе зарегистрировали уже 5 183 заболевших. Лечение успешно прошли 3761 человек. За последние сутки диагноз сняли у 73 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU