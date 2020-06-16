В Брянской области коронавирусом заболели 85 человек
А вот число выздоровевших стало меньше
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В Брянской области коронавирусом заболели еще 95 человек. На 16 июня в регионе зарегистрировали уже 5 183 заболевших.
Лечение успешно прошли 3761 человек. За последние сутки диагноз сняли у 73 пациентов, сообщает региональный оперштаб. Это меньше, чем в последние дни.
Умерших в регионе по-прежнему 32.
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ИСТОЧНИК KP.RU