Пьяный брянец до смерти избил жену

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:22:09+03:00

Дебошир жестоко избил жену. От полученных травм она скончалась. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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В Карачевском районе расследуют гибель жительницы села Бошино. По версии следствия, ее до смерти забил муж.

На 41-летнего мужчину завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По версии следствия, утром 7 июня пьяный мужчина поссорился со своей супругой. Дебошир жестоко избил жену. От полученных травм она скончалась.

- Подозреваемому предъявлено обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - По ходатайству следователей судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU