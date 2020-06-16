2020-06-16T10:22:09+03:00
Происшествия

Пьяный брянец до смерти избил жену

41-летнего мужчину арестовали
Мария Дедкова
Поделиться:
Дебошир жестоко избил жену. От полученных травм она скончалась.Дебошир жестоко избил жену. От полученных травм она скончалась.Фото: СУ СК РФ по Брянской области
Изменить размер текста:

В Карачевском районе расследуют гибель жительницы села Бошино. По версии следствия, ее до смерти забил муж.

На 41-летнего мужчину завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".

По версии следствия, утром 7 июня пьяный мужчина поссорился со своей супругой. Дебошир жестоко избил жену. От полученных травм она скончалась.

- Подозреваемому предъявлено обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - По ходатайству следователей судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянской области коронавирусом заболели 85 человек
Пьяный брянец до смерти избил жену
Брянских чиновников заставят проверить общежитие в Фокино
Жителю Карачева грозит до 15 лет колонии за убийство парня сестры
В Брянской области установился третий класс пожарной опасности
В Брянске на улице Литейной разбился мотоциклист
Губернатор Александр Богомаз раскритиковал поведение брянцев без масок
Истощеная брянская девочка набрала 3 килограмма
Читальные залы в брянских библиотеках откроются 29 июня
Мимо кассы
В центре Брянска установили 130 новых фонарей
В Брянской области стал известен кандидат на пост губернатора от КПРФ
В Брянской области выведут из расписания два пригородных поезда
В Брянске пообещали сохранить деревья из сквера "Литий"
В Брянске начали благоустройство сквера "Литий"
Брянская прокуратура нашла предприятие, которое загрязнило пруд в Бытоши
Борис Пайкин предлагает отменить платежные комиссии россиян
В Комаричах за смерть работницы на полтора года условно осудили заведующую складом
В Брянске в школе №54 прошла линейка
В Брянске сообщили об отставке заместителя губернатора Жигунова
В Брянске заметили полицейских, штрафующих за отсутствие маски
В Почепе закроют железнодорожный переезд из-за ремонта
В Брянске на улице Советской установили новые остановки
В Брянской области коронавирус подтвердили у 87 человек
В Брянске иномарка сбила 13-летнего мальчика на самокате
Брянский областной суд отменил одно из наказаний скандального блогера