Пьяный брянец до смерти избил жену
В Карачевском районе расследуют гибель жительницы села Бошино. По версии следствия, ее до смерти забил муж.
На 41-летнего мужчину завели уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью".
По версии следствия, утром 7 июня пьяный мужчина поссорился со своей супругой. Дебошир жестоко избил жену. От полученных травм она скончалась.
- Подозреваемому предъявлено обвинение, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - По ходатайству следователей судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU