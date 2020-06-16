Брянских чиновников заставят проверить общежитие в Фокино

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:04:24+03:00

Выяснилось, что сотрудники давно не заглядывали в дом

Изменить размер текста: A A

В Фокино чиновников заставят выйти с проверкой в общежитие на улице Гагарина. С таким требованием представители прокуратуры обратились в суд.

- Во время проверки установлены факты ненадлежащего исполнения администрацией города своих обязанностей, - говорят в пресс-службе надзорного ведомства. - При несоответствии жилого дома техническим требованиям администрацией города не приняты меры по организации и проведению обследования данного многоквартирного дома межведомственной комиссией в целях установления его аварийного состояния.

Пока заявление правоохранителей рассматривают в Дятьковском городском суде.

Напомним, на ужасающие условия в общежитии пожаловалась 13-летняя девочка. В доме есть проблемы с отоплением и горячей водой, обваливается пол и стены. По словам чиновников, здание крепкое, ремонта не хватает внутри. Но владельцы помещений не платят коммунальные платежи, поэтому провести ремонт в общежитии не получается.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU