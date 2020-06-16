Жителю Карачева грозит до 15 лет колонии за убийство парня сестры
Жителя Карачевского района обвиняют в убийстве парня своей сестры.
Трагедия произошла 6 ноября прошлого года. У себя дома в деревне Алымова мужчина выпивал с сестрой и ее парнем. Во время застолья между мужчинами произошла ссора. Тогда хозяин дома ударил гостя 11 раз ножом. От полученных ран потерпевший скончался.
- Фигуранту уголовного дела, предъявлено обвинение по статье "Убийство", - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Санкция данной статьи предусматривает до 15 лет колонии.
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ИСТОЧНИК KP.RU