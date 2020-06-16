2020-06-16T09:26:07+03:00
Общество

В Брянской области установился третий класс пожарной опасности

Жителей предупредили об угрозе возгорания в лесах
Мария Дедкова
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Брянцев также призывают быть внимательными.Брянцев также призывают быть внимательными.Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА
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16 июня в Брянской области установился - 3 класс пожарной опасности. Об этом сообщает управление лесами региона.

Пока угрозы возгорания лесов нет. Очагов пожаров не обнаружено.

Сотрудники управления лесами контролируют ситуацию с помощью камер и личных обходов.

Однако брянцев также призывают быть внимательными.

Если вы заметили возгорания в лесу или вблизи леса, сообщайте в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 64-24-80, а также через мобильное приложение «Берегите лес».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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