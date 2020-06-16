В Брянской области установился третий класс пожарной опасности
16 июня в Брянской области установился - 3 класс пожарной опасности. Об этом сообщает управление лесами региона.
Пока угрозы возгорания лесов нет. Очагов пожаров не обнаружено.
Сотрудники управления лесами контролируют ситуацию с помощью камер и личных обходов.
Однако брянцев также призывают быть внимательными.
Если вы заметили возгорания в лесу или вблизи леса, сообщайте в диспетчерский пункт управления лесами Брянской области 8(4832) 64-24-80, а также через мобильное приложение «Берегите лес».
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU