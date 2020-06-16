В Брянске на улице Литейной разбился мотоциклист
Мужчину госпитализировали с переломами
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В Брянске на улице Литейной разбился мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 июня около 21.15, сообщили в областной Госавтоинспекции.
По предварительной информации, 61-летний водитель ВАЗа-210430 при повороте не уступил дорогу. Машина столкнулась с мотоциклом "Сузуки Джебель" под управлением 33-летнего водителя.
Мотоциклиста с переломом обеих надколенников, переломом кисти госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU