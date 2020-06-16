16 Июнь 2020 2020-06-16T09:01:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Брянске на улице Литейной разбился мотоциклист. Дорожно-транспортное происшествие произошло 15 июня около 21.15, сообщили в областной Госавтоинспекции.

По предварительной информации, 61-летний водитель ВАЗа-210430 при повороте не уступил дорогу. Машина столкнулась с мотоциклом "Сузуки Джебель" под управлением 33-летнего водителя.

Мотоциклиста с переломом обеих надколенников, переломом кисти госпитализировали.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU