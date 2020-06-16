Губернатор Александр Богомаз раскритиковал поведение брянцев без масок

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:24:40+03:00

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Губернатор Александр Богомаз раскритиковал поведение брянцев, которые сняли маски. Он выступил на заседании облдумы, которое прошло на днях. По словам главы региона, ситуация с коронавирусом пока не стабильная. На плато мы вышли две недели назад.

- Мы сняли ограничения в соответствии с первым этапом, - говорит Александр Богомаз. - Вот мы некоторые ограничения сняли, а люди уже пошли без масок.Провоцируете, когда без маски ходите, что вы всем показываете? Свою смелость или пренебрежение ко всем? От соблюдения санитарных мер многое зависит сегодня.

Глава региона призвал жителей более благоразумно относиться к соблюдению ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU