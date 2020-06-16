2020-06-16T09:24:40+03:00
Общество

Губернатор Александр Богомаз раскритиковал поведение брянцев без масок

По словам главы региона, ситуация с коронавирусом еще неустойчива
Мария Дедкова
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Глава региона призвал жителей более благоразумно относиться к соблюдению ограничений.Глава региона призвал жителей более благоразумно относиться к соблюдению ограничений.Фото: пресс-служба губернатора и правительства Брянской области
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Губернатор Александр Богомаз раскритиковал поведение брянцев, которые сняли маски. Он выступил на заседании облдумы, которое прошло на днях. По словам главы региона, ситуация с коронавирусом пока не стабильная. На плато мы вышли две недели назад.

- Мы сняли ограничения в соответствии с первым этапом, - говорит Александр Богомаз. - Вот мы некоторые ограничения сняли, а люди уже пошли без масок.Провоцируете, когда без маски ходите, что вы всем показываете? Свою смелость или пренебрежение ко всем? От соблюдения санитарных мер многое зависит сегодня.

Глава региона призвал жителей более благоразумно относиться к соблюдению ограничений.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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