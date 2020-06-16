Истощеная брянская девочка набрала 3 килограмма

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:52:56+03:00

В ближайшие дни у девочки пройдет психолого-медико-педагогическая комиссия, после чего специалисты будут выбирать дальнейший путь реабилитации. Фото: СУ СК РФ по Брянской области

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Детский омбудсмен Инна Мухина рассказала о состоянии истощенной 7-летней девочки. Ира набрала уже 3 килограмма и теперь весит 12.

- Наша Ириша успешно проходит восстановительный курс в областной детской больнице, - говорит правозащитник. - Рядом внимательный медицинский персонал. Когда в очередной раз приехала к ней, девчушка спала в своей кроватке и улыбалась во сне.

По словам Инны Мухиной, малышка стала выглядеть крепче, на лице появились пухленькие щечки.

В ближайшие дни у девочки пройдет психолого-медико-педагогическая комиссия, после чего специалисты будут выбирать дальнейший путь реабилитации.

Напомним, 7-летнего ребенка нашел сосед в кладовке одного из домов по переулку Флотскому. Малышку с истощением госпитализировали в детскую областную больницу. На приемную мать девочки и органы опеки завели уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU