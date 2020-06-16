Истощеная брянская девочка набрала 3 килограмма
Детский омбудсмен Инна Мухина рассказала о состоянии истощенной 7-летней девочки. Ира набрала уже 3 килограмма и теперь весит 12.
- Наша Ириша успешно проходит восстановительный курс в областной детской больнице, - говорит правозащитник. - Рядом внимательный медицинский персонал. Когда в очередной раз приехала к ней, девчушка спала в своей кроватке и улыбалась во сне.
По словам Инны Мухиной, малышка стала выглядеть крепче, на лице появились пухленькие щечки.
В ближайшие дни у девочки пройдет психолого-медико-педагогическая комиссия, после чего специалисты будут выбирать дальнейший путь реабилитации.
Напомним, 7-летнего ребенка нашел сосед в кладовке одного из домов по переулку Флотскому. Малышку с истощением госпитализировали в детскую областную больницу. На приемную мать девочки и органы опеки завели уголовное дело.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU