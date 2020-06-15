2020-06-15T18:54:57+03:00
Общество

Читальные залы в брянских библиотеках откроются 29 июня

Для выдачи книг учреждения начнут работать раньше
Марина АНТОНОВА
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Брянская областная научная универсальная библиотека имени Тютчева.Брянская областная научная универсальная библиотека имени Тютчева.Фото: Елена РАКОВА
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Читальные залы в брянских библиотеках откроются с 29 июня. Отдела абонемента начнут работать еще раньше. В учреждениях постараются соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.

В понедельник, 15 июня, книги начали выдавать в Брянской областной библиотеке для слепых и слабовидящих. Их возят по домом сотрудники. Книги и флешки обрабатывают дезинфицирующими средствами перед тем, как попасть к читателям.

В 16 июня детская областная библиотека начинает внестационарное обслуживания. Для получения книг необходимо отправить заявку на электронную почту с указанием фамилии, школы, класса, домашнего адреса и телефона.

С 22 июня открываются отделы Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Тютчева, которые работают на выдачу книг. Также начнет работать Летний читальный зал. А еще через неделю откроются и обычные читальные залы, сообщает "Брянская губерния".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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