Читальные залы в брянских библиотеках откроются 29 июня
Читальные залы в брянских библиотеках откроются с 29 июня. Отдела абонемента начнут работать еще раньше. В учреждениях постараются соблюдать все санитарно-эпидемиологические правила.
В понедельник, 15 июня, книги начали выдавать в Брянской областной библиотеке для слепых и слабовидящих. Их возят по домом сотрудники. Книги и флешки обрабатывают дезинфицирующими средствами перед тем, как попасть к читателям.
В 16 июня детская областная библиотека начинает внестационарное обслуживания. Для получения книг необходимо отправить заявку на электронную почту с указанием фамилии, школы, класса, домашнего адреса и телефона.
С 22 июня открываются отделы Брянской областной научной универсальной библиотеки имени Тютчева, которые работают на выдачу книг. Также начнет работать Летний читальный зал. А еще через неделю откроются и обычные читальные залы, сообщает "Брянская губерния".
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ИСТОЧНИК KP.RU