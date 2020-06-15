2020-06-15T18:40:55+03:00
Общество

В центре Брянска установили 130 новых фонарей

В областном центре продолжается капитальный ремонт улицы Фокина
Татьяна АЛЕКСАНДРОВА
Поделиться:
На объекте завершают менять плиты перекрытий.На объекте завершают менять плиты перекрытий.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
Изменить размер текста:

В Брянске продолжается капитальный ремонт улицы Фокина. Подрядчики уже установили 130 светодиодных фонарей.

В течение выходных строители на 85% уложили нижний слой асфальта на проезжей части. Параллельно с этим расширяют дорогу около остановок и делают заездные карманы для общественного транспорта.

Также на объекте завершают менять плиты перекрытий на 100 смотровых колодцах. Вдоль улицы Фокина построят и отремонтируют 12 тысяч квадратных метров тротуаров. Общая протяженность ремонтируемой улицы превышает три километра, на ее реконструкцию израсходуют почти 78 млн. рублей.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Читальные залы в брянских библиотеках откроются 29 июня
Мимо кассы
В центре Брянска установили 130 новых фонарей
В Брянской области стал известен кандидат на пост губернатора от КПРФ
В Брянской области выведут из расписания два пригородных поезда
В Брянске пообещали сохранить деревья из сквера "Литий"
В Брянске начали благоустройство сквера "Литий"
Брянская прокуратура нашла предприятие, которое загрязнило пруд в Бытоши
Борис Пайкин предлагает отменить платежные комиссии россиян
В Комаричах за смерть работницы на полтора года условно осудили заведующую складом
В Брянске в школе №54 прошла линейка
В Брянске сообщили об отставке заместителя губернатора Жигунова
В Брянске заметили полицейских, штрафующих за отсутствие маски
В Почепе закроют железнодорожный переезд из-за ремонта
В Брянске на улице Советской установили новые остановки
В Брянской области коронавирус подтвердили у 87 человек
В Брянске иномарка сбила 13-летнего мальчика на самокате
Брянский областной суд отменил одно из наказаний скандального блогера