В центре Брянска установили 130 новых фонарей

15 Июнь 2020 2020-06-15T18:40:55+03:00

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В Брянске продолжается капитальный ремонт улицы Фокина. Подрядчики уже установили 130 светодиодных фонарей.

В течение выходных строители на 85% уложили нижний слой асфальта на проезжей части. Параллельно с этим расширяют дорогу около остановок и делают заездные карманы для общественного транспорта.

Также на объекте завершают менять плиты перекрытий на 100 смотровых колодцах. Вдоль улицы Фокина построят и отремонтируют 12 тысяч квадратных метров тротуаров. Общая протяженность ремонтируемой улицы превышает три километра, на ее реконструкцию израсходуют почти 78 млн. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU