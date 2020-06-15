В центре Брянска установили 130 новых фонарей
В Брянске продолжается капитальный ремонт улицы Фокина. Подрядчики уже установили 130 светодиодных фонарей.
В течение выходных строители на 85% уложили нижний слой асфальта на проезжей части. Параллельно с этим расширяют дорогу около остановок и делают заездные карманы для общественного транспорта.
Также на объекте завершают менять плиты перекрытий на 100 смотровых колодцах. Вдоль улицы Фокина построят и отремонтируют 12 тысяч квадратных метров тротуаров. Общая протяженность ремонтируемой улицы превышает три километра, на ее реконструкцию израсходуют почти 78 млн. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU