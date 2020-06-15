В Брянской области выведут из расписания два пригородных поезда
В Брянской области два пригородных поезда выведут из расписания в некоторые июньские дни. Это связано с ремонтно-путевыми работами на перегоне Полужье – Выгоничи. Железнодорожники будут ремонтировать мост на 34-м километре однопутной дороги.
Поэтому пригородные поезда поезд №6303 Брянск – Унеча, который отправляется в 8:59, и №6306 Унеча – Брянск, отправляющийся в 11:58, курсировать не будут. Ограничения будут действовать 16, 18, 23, 25 и 30 июня, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.
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ИСТОЧНИК KP.RU