2020-06-15T17:36:56+03:00
Общество

В Брянской области выведут из расписания два пригородных поезда

Это связано с ремонтом путей на перегоне Полужье - Выгоничи
Марина АНТОНОВА
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Поезда до Унечи и обратно не будут ходить 16, 18, 23, 25 и 30 июня.Поезда до Унечи и обратно не будут ходить 16, 18, 23, 25 и 30 июня.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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В Брянской области два пригородных поезда выведут из расписания в некоторые июньские дни. Это связано с ремонтно-путевыми работами на перегоне Полужье – Выгоничи. Железнодорожники будут ремонтировать мост на 34-м километре однопутной дороги.

Поэтому пригородные поезда поезд №6303 БрянскУнеча, который отправляется в 8:59, и №6306 Унеча – Брянск, отправляющийся в 11:58, курсировать не будут. Ограничения будут действовать 16, 18, 23, 25 и 30 июня, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского региона МЖД.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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