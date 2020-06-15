2020-06-15T15:55:16+03:00
Общество

В Брянске пообещали сохранить деревья из сквера "Литий"

На время ремонта их отправят в питомник для временного размещения и ухода
Татьяна Александрова
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К сожалению, не удастся оставить высокую березу, растущую в центре сквера.К сожалению, не удастся оставить высокую березу, растущую в центре сквера.Фото: пресс-служба Брянской городской администрации
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15 июня в Фокинском районе Брянске выкопали почти 20 деревьев. Сделано это в рамках капитальной реконструкции сквера «Литий». Власти обещают, что большинство растений сохранят и вернут на старое место после ремонта. Деревья перевезут в питомник для временного размещения.

Не удастся оставить высокую березу, растущую в центре сквера. На месте ее расположения планируют организовать насосную станцию для будущего фонтана, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации.

Напомним, в Брянске приступили к ремонту давно заброшенного сквера в районе завода «Литий». В настоящее время подрядчики готовят строительную площадку: монтируют временное электроснабжение, демонтируют старые конструкции. Планируется, что после ремонта в обновленном месте отдыха появится 60 деревьев и свыше 1000 декоративных кустарников.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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