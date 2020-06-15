В Брянске начали благоустройство сквера "Литий"

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:37:14+03:00

На ремонт потратят 35 миллионов рублей

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В Брянске начался ремонт сквера "Литий". Подрядная организация планирует благоустроить 4,7 тысяч квадратных метров.

15 июня подрядная организация приступила к подготовительным работам.

В сквере общей площадью 4,7 тысяч квадратных метров почти половину территории засеют газонами, высадят 60 деревьев, более тысячи декоративных кустарников.

На объекте установят новый каскадный фонтан протяженностью 45 метров. Все оборудование фонтана изготавливалось на заказ. Подрядной организации предстоит выполнить целый ряд сложных инженерных работ по его монтажу.

Кроме этого, в сквере строители уложат новую тротуарную плитку, организуют водоотведение и декоративные дорожки. В сквере будет установлено 25 скамеек и 20 новых фонарей. Для безопасности будет сделана система видеонаблюдения, сообщает пресс-служба Брянской городской администрации. Всего на работы потратят 35 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU