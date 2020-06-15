Брянская прокуратура нашла предприятие, которое загрязнило пруд в Бытоши

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:33:20+03:00

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Брянская природоохранная прокуратура нашла предприятие, которое загрязнило пруд в поселке Бытошь в Дятьковском районе. В конце мая фотографии бирюзовой воды и разводами опубликовали в социальных сетях.

Оказалось, что причиной неестественного цвета местного водоема является отходы от производства. Предприятие ООО «Микросфера» расположено недалеко от водохранилища на реке Бытошка и занимается производством стеклянных микросфер. Их используют в дорожной разметке.

Дождевые воды с территории предприятия собирает ливневая канализация. Потом они сбрасываются в водохранилище. Но разрешения на это у фирмы нет. Хозяйственно-бытовые стоки поступают в общую канализацию. Предприятие имеет договор на водоотведение.

Кроме того, предприятие не поставлено на учет как негативно воздействующее на окружающую среду. На территории были навалы мусора, паспорта на отходы не разработаны.

За все эти нарушения на юридическое лицо завели административное дело, сообщают в пресс-службе прокуратуры Брянской области. А от руководителя предприятия потребовали исправить все нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU