Борис Пайкин предлагает отменить платежные комиссии россиян

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:04:53+03:00

Изменить размер текста: A A

С 14 июня жители России освобождены от уплаты комиссии за переводы денег между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах. Брянский депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин считает эту меру нужной и актуальной, но недостаточной в условиях пандемии коронавируса.

Отмена «банковского роуминга» служит защите интересов граждан, которые ранее были вынуждены платить проценты непонятно за что, когда переводили деньги в рамках одного банка, просто находясь в разных городах. Теперь эта дискриминация устранена. Однако в этом направлении законодательству есть куда развиваться, считает парламентарий.

«Новый закон очень нужный и своевременный, - говорит Борис Пайкин. – Но, на мой взгляд, с учетом пандемии коронавируса, необходимо также отменить комиссию за переводы денег между разными банками. Разумеется, в определенных пределах – только для физических лиц и на суммы, скажем, меньше 100 тысяч рублей.

Сейчас в Госдуме рассматривается еще один важный закон, касающийся банковских комиссий. В первом чтении принят документ об отмене комиссий при оплате услуг ЖКХ, которые в разных регионах могут составлять от 04,% до 2% от суммы «платежки». Этот запрет вводится как для банков, так и для почтовых организаций. И, по аналогии с ним, считаю вполне допустимым отменить банковскую комиссию за оплату штрафов и налоговых платежей».

ИСТОЧНИК KP.RU