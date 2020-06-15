В Комаричах за смерть работницы на полтора года условно осудили заведующую складом

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:50:38+03:00

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В брянском поселке Комаричи за смерть работницы склада осудили заведующую. Женщине назначили условное наказание - полтора года лишения свободы с испытательным сроком один год. На год ее лишили права занимать должности, связанные организацией безопасности труда на производстве.

Трагедия на складе случилась 21 мая прошлого года в 15.50. Как установили в суде, сахар в мешках хранился неправильно. Из-за этого часть штабеля сахара развалилась и груз обрушился. Под завалами оказалась рабочая. Женщина от полученных травм скончалась на месте происшествия.

- Заведующая сахарным складом допустила неправильное хранение и размещение сахара-песка в полимерных мешках, - говорят в пресс-службе прокуратуры Брянской области. - Это нарушает требования Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденных приказом Минтруда России от 17.09.2014 №642н,

Приговор пока не вступил в законную силу.

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ИСТОЧНИК KP.RU