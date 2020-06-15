2020-06-15T14:08:15+03:00
Общество

В Брянске в школе №54 прошла линейка

Выпускникам вручали аттестаты
Марина АНТОНОВА
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В Брянске в школе №54 в понедельник, 15 июня, прошла линейка. Выпускникам вручали аттестаты. Торжественное мероприятие заметили прохожие и сфотографировали.

В Брянской области из-за коронавируса продолжают действовать ограничения на массовые мероприятия. Скорее всего, в ним относятся и школьные линейки. В Брянске выпускникам аттестаты и медали вручали без торжеств.

Удаленно прошли и последние звонки в школах. Под вопросом остается и проведение выпускных вечеров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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