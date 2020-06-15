В Брянске в школе №54 прошла линейка
Выпускникам вручали аттестаты
Изменить размер текста:
В Брянске в школе №54 в понедельник, 15 июня, прошла линейка. Выпускникам вручали аттестаты. Торжественное мероприятие заметили прохожие и сфотографировали.
В Брянской области из-за коронавируса продолжают действовать ограничения на массовые мероприятия. Скорее всего, в ним относятся и школьные линейки. В Брянске выпускникам аттестаты и медали вручали без торжеств.
Удаленно прошли и последние звонки в школах. Под вопросом остается и проведение выпускных вечеров.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU