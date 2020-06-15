В Брянске заметили полицейских, штрафующих за отсутствие маски

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:31:01+03:00

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В Брянске заметили полицейских, которые штрафуют за отсутствие медицинской маски. Стражей порядка сфотографировали на Набережной. Снимки опубликовали в понедельник, 15 июня, в социальных сетях.

Полицейские просили надеть маски и на Кургане Бессмертия.

Напомним, в Брянской области с 9 июня отменили режим самоизоляции. Но масочный режим продолжил действовать. Правда, многие брянцы им стали пренебрегать.

Во время жаркой погоды на улице горожан не заставишь носить средство защиты. Многие не носят маски даже в магазинах.

Штраф за отсутствие маски может быть от 1000 рублей. Полицейские могут выписать протокол по административно статье 20.6.1.

На выходных жители Брянска отправились на городские пляжи. Естественно, отдыхающие были без масок. И не всегда соблюдали социальную дистанцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU