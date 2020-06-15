В Почепе закроют железнодорожный переезд из-за ремонта

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:58:53+03:00

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В Почепе закроют железнодорожный переезд 84-й километр из-за ремонта. Работы здесь пройдут 17 июня. Ограничения будут действовать с шести часов утра до пяти часов вечера, сообщают в Службе корпоративных коммуникаций брянского филиала МЖД.

В качестве альтернативного маршрута для пересечения железной дороги водители могут воспользоваться переездами 83-й километр и 89-й километр. В МЖД просят автомобилистов заранее планировать поездку с учетом ремонта.

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ИСТОЧНИК KP.RU