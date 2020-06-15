2020-06-15T11:49:15+03:00
Общество

В Брянске на улице Советской установили новые остановки

Они напоминают прежние конструкции
Марина АНТОНОВА
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В Брянске на новом участке улицы Советской установили новые остановки. По конструкции они напоминают прежние, которые появились на всех дорогах, где выполнили капитальный ремонт. Их несколько раз критиковали - павильоны неудобные, в них нельзя спрятаться от осадков, после нескольких месяцев использования металлический лист невозможно очистить от нелегальных объявлений. Конструкции напоминают навес для мусорных баков.

Власти Брянска обещали рассмотреть возможность установки усовершенствованных павильонов. Но, видимо, пока этого не сделали.

На Советской появилось металлическое ограждение вдоль дороги. Машины по улице поедут уже в конце августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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