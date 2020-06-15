В Брянской области коронавирус подтвердили у 87 человек
Общее число заболевших составило 5098
Изменить размер текста:
В Брянской области за последние сутки коронавирус подтвердили у 87 человек. Общее число заболевших в регионе составляет 5098.
За сутки число выздоровевших меньше количества заболевших - 79 пациентов выписали из больниц. При этом провели 1068 исследований на новое заболевание.
Ни одной смерти от коронавируса не зарегистрировали. Кстати, умершие попадают в официальную статистику только через 25-30 дней.
Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU