В Брянской области коронавирус подтвердили у 87 человек

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:01:53+03:00

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В Брянской области за последние сутки коронавирус подтвердили у 87 человек. Общее число заболевших в регионе составляет 5098.

За сутки число выздоровевших меньше количества заболевших - 79 пациентов выписали из больниц. При этом провели 1068 исследований на новое заболевание.

Ни одной смерти от коронавируса не зарегистрировали. Кстати, умершие попадают в официальную статистику только через 25-30 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU