В Брянске иномарка сбила 13-летнего мальчика на самокате
В Брянске под колеса автомобиля попал 13-летний школьник на самокате. О ДТП 14 июня сообщили медики из детской областной больницы.
К ним с переломом позвоночника поступил подросток. Мальчик пояснил, что травмы получил в ДТП около 19.15 на улице Дятьковской.
- По предварительной информации, ребенок ехал на электросамокате по прилегающей территории, когда столкнулся с автомобилем "Хендай Ай 30" под управлением 39-летнего водителя, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка.
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ИСТОЧНИК KP.RU