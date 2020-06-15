В Брянске иномарка сбила 13-летнего мальчика на самокате

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:51:26+03:00

Мальчик пояснил, что травмы получил в ДТП около 19.15 на улице Дятьковской. Фото: ОГИБДД УМВД России по городу Брянску

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В Брянске под колеса автомобиля попал 13-летний школьник на самокате. О ДТП 14 июня сообщили медики из детской областной больницы.

К ним с переломом позвоночника поступил подросток. Мальчик пояснил, что травмы получил в ДТП около 19.15 на улице Дятьковской.

- По предварительной информации, ребенок ехал на электросамокате по прилегающей территории, когда столкнулся с автомобилем "Хендай Ай 30" под управлением 39-летнего водителя, - говорят в УГИБДД по Брянской области. - Водитель был трезв. По факту ДТП проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU