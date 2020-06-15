Брянский областной суд отменил одно из наказаний скандального блогера
Брянский областной суд отменил одно из наказаний скандального блогера. Александра Коломейцева не будут штрафовать за распространение агитматериалов во время выборов в прошлом году.
Наказание по этой статье - штраф до 1,5 тысячи рублей.
Оказалось, что районный суд не обеспечил требования закона о всестороннем и полном рассмотрении дела, проверка законности получения доказательств должным образом не была проведена, оценка результатов данной проверки в постановлении не приведена.
Нарушения трактовали в пользу блогера. С учетом этих обстоятельств постановление судьи Советского районного суда Брянска о штрафе было отменено, дело вернули на новое рассмотрение, сообщает издание "Брянские новости".
Напомним, недавно Александра Коломейцева признали виновным в побоях, нарушении неприкосновенности личной жизни и оскорблении представителей власти. Блогер отправится в колонию-поселения после вступления в силу приговора.
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ИСТОЧНИК KP.RU