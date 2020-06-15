В Брянске строительная фирма задолжала работникам 3 миллиона рублей
Брянская строительная фирма задолжала своим сотрудникам больше 3 миллионов рублей. На руководителя организации завели уголовное дело по статье "Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы".
По версии следствия, с февраля по ноябрь прошлого года директор не дал денег 83 работникам.
- Руководителю организации предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - говорят в пресс-службе СУ СК России по Брянской области. - По ходатайству следователей судом наложен арест на имущество организации.
Расследование уголовного дела продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU