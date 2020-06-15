2020-06-15T08:42:00+03:00
Общество

В Брянске отыскали пропавшего 69-летнего пенсионера

Михаил Кислик оказался жив
Мария Дедкова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Брянске 14 июня пропал 69-летний Борис Кислик. На поиски пенсионера отправились полиция, родные и волонтеры. Мужчина нуждался в медицинской помощи.

Ночью 15 июня дедушку удалось отыскать. К счастью, он оказался жив, сообщают волонтеры отряда "Лиза Алерт" Брянск".

Активисты поблагодарили за помощь всех неравнодушных граждан.

Следите за новостями Брянска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Брянске строительная фирма задолжала работникам 3 миллиона рублей
В Брянске отыскали пропавшего 69-летнего пенсионера
В Брянске вышедшая из берегов Десна затопила пляжи
Дожди разрушили новый тротуар на Авиационной в Брянске
В Брянске двое мужчин пытались на сбыте 5-тысячных фальшивок
Число COVID-пациентов в Новозыбкове выросло на четверть
В ДТП на проспекте Ленина в Брянске пострадали женщина и ребенок
В Брянске расследуют гибель женщины, которую покусали собаки
Брянский коэффициент коронавируса приблизился к единице
Стали известны брянские районы с наибольшим приростом COVID-19
За сутки коронавирус диагностировали 91 брянцу
В Брянске на припаркованную иномарку рухнуло дерево
В Брянске сообщили о загрызенной на смерть женщине
В Брянской области умерших от коронавируса в статистику включают через месяц
В Брянске на проспекте Ленина столкнулись три легковушки
В Брянске истощенного молодого человека передали родным
На трассе под Брянском столкнулись фура и две легковушки
В Брянске ушел из жизни заслуженный художник России Валентин Сидоров
В Брянской области коэффициент распространения коронавируса остался на уровне меньше единицы
Жители Брянска отправились на пляж в жаркие выходные