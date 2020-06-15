В Брянске отыскали пропавшего 69-летнего пенсионера
Михаил Кислик оказался жив
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В Брянске 14 июня пропал 69-летний Борис Кислик. На поиски пенсионера отправились полиция, родные и волонтеры. Мужчина нуждался в медицинской помощи.
Ночью 15 июня дедушку удалось отыскать. К счастью, он оказался жив, сообщают волонтеры отряда "Лиза Алерт" Брянск".
Активисты поблагодарили за помощь всех неравнодушных граждан.
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ИСТОЧНИК KP.RU