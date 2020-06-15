В Брянске вышедшая из берегов Десна затопила пляжи
В Брянске после обильных дождей разлилась Десна. Горожане отметили, что вода затопила пляжи.
Ситуацию с обильными осадками контролируют в МЧС
- В случае если прогноз по обильным осадкам оправдается, возможно повышение уровней воды в реках Десна, Болва, Ипуть, Судость, сообщают в пресс-службе оперативного ведомства. - В результате дождевого паводка в Брянске, Рогнединском, Дубровском, Жуковском, Брянском, Погарском и Суражском районах возможно затопление участков, примыкающих к поймам рек. Это не нарушит жизнеобеспечения населения.
Специалисты МЧС каждый день следят за повышением уровней рек.
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ИСТОЧНИК KP.RU