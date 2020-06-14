Дожди разрушили новый тротуар на Авиационной в Брянске

14 Июнь 2020 2020-06-14T21:51:30+03:00

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В Брянске заметили разрушение нового тротуара на улице Авиационной. Снимки опубликовали в соцсетях местные жители в воскресенье, 14 июня. Предположительно, вскрытию дефектов поспособствовали дожди.

На фотографиях виден образовавшийся в асфальте провал, а также частичное размытие грунта между пешеходной зоной и дорогой.

- Только сделали проспект по Авиационной, так после первого дождя что-то пошло не так, - посетовал автор поста Александр Шумилин.

Случившееся активно обсуждают пользователи в комментариях. В частности, горожане просят обратить внимание властей на поврежденный участок и привлечь подрядчика к устранению недочетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU